FOTO FV, Joe Barone a colloquio con i Friedkin

Incontro in salsa americana questa sera all'Olimpico, dove si sfidano due tra le squadre di Serie A di proprietà statunitense. Rocco Commisso non sarà presente allo stadio essendo partito qualche giorno fa alla volta di New York, ma ad incontrare Dan e Ryan Friedkin ci ha pensato Joe Barone, amministratore delegato della Fiorentina. I tre - ritratti nella foto di FirenzeViola.it - si sono intrattenuti a lungo in un fitto colloquio nel quale Barone ha anche mostrato il proprio cellulare ai due Friedkin, forse scambiandosi il numero di telefono.