FOTO FV, Fiorentina in partenza per Crotone

La Fiorentina è pronta per partire alla volta dell'ultima partita della stagione, ovvero il match di domani col Crotone. Come si apprende dalla foto di FirenzeViola.it, la squadra di Beppe Iachini è sul pullman che a breve attraverserà Firenze per giungere a Peretola da dove poi, in aereo, raggiungerà Crotone. La sfida con i calabresi è in programma domani sera alle 20:45 all'Ezio Scida.