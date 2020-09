FOTO FV, Davide Lippi in vista ai Campini. Borja...

Visita ai Campini anche per Davide Lippi. Come testimonia la foto di FirenzeViola.it, l'agente tra gli altri anche di Leonardo Spinazzola, era all'interno del Centro Sportivo viola, ma non ha rilasciato dichiarazioni all'uscita. Dovrebbe aver partecipato alla trattativa per riportare Borja Valero alla Fiorentina, coadiuvando il lavoro di Alejandro Camano, agente dello spagnolo. Infine sta chiudendo anche per Alessandro Lovisa, centrocampista viola, al Perugia.