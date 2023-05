FOTO FV, Commisso all'Hotel viola: con lui alcuni tifosi

Fonte: Dai nostri inviati a Basilea - Tommaso Loreto e Pietro Lazzerini

Come testimoniato dalle immagini raccolte da Firenzeviola.it, il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso si trova in questo momento sotto l'Hotel che ospita la Fiorentina. Presenti con lui una decina di tifosi viola, con i quali si è soffermato per parlare e fare qualche foto. Da segnalare che il numero uno Viola sta ringraziando tutti i tifosi della Fiorentina presenti per il supporto alla squadra, dimostrandosi sempre disponibile.