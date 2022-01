FOTO FV, C'è Pradè al CS per accogliere Piatek

C'è anche Daniele Pradè al centro sportivo per accogliere il nuovo acquisto Krzysztof Piatek che dopo la seconda parte di visite mediche ora è pronto a firmare il nuovo contratto con la Fiorentina. Come mostra la foto di FirenzeViola.it, il dirigente gigliato è arrivato a bordo della sua auto e farà da padrone di casa per quello che sarà il nuovo "ufficio" del polacco classe '95, arrivato accompagnato da moglie ed agente.