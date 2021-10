FOTO FV, Brancolini si allena da solo al cs

Al centro sportivo si rivede anche il portiere Federico Brancolini. Il giocatore, fuori quota per la Primavera e finito fuori dal progetto della prima squadra, è comunque a Firenze dai primi di settembre, quando ha iniziato ad allenarsi da solo, in orari diversi da quelli del gruppo. Brancolini è in scadenza e a giugno, se non sarà ceduto a gennaio, si svincolerà dalla Fiorentina.