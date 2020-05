FOTO FV, Barone preso d'assalto ai campini

Scenetta simpatica al piazzale Maratona. Joe Barone fatica ad andare via dal centro sportivo, ad ogni metro i ragazzi e i bambini presenti ai campini lo fermano. Il direttore sportivo li saluta e chiede come stanno restando in macchina e con la mascherina. I più grandi chiedono un pallone e il dirigente non sa dire di no, torna indietro e gliene prende uno poi mentre i ragazzi intonano il coro della Fiorentina. Quando risale in macchina i più piccoli fa anche un selfie a distanza poi chiede qual è il loro giocatore preferito. La risposta? Metà Chiesa e metà Ribery.