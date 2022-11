FOSSI, Viola Park da esempio. Fiorentina determinata

Emiliano Fossi, ex Sindaco di Campi Bisenzio, presente al Tuscany Hall per l'evento sugli Stati Generali delle Società Sportive, ha parlato ai media presenti, tra cui RadioFirenzeViola.it. Queste le sue parole: "Conosco il mondo dello sport, salda le nostre comunità. Sarò qui per ascoltare le richieste delle associazioni sportive. Da parlamentare, anche se di minoranza, cercherò di portare avanti le giuste istanze".

Le priorità?

"Il tema dell'energia e la riforma dello sport sono punti fondamentali. Massimo impegno anche per richiedere ulteriori sforzi da parte del Governo".

Sullo stadio a Campi?

"Guardo il nuovo stadio che sorgerà a Campo di Marte, quella è la giusta direzione. Mi auguro che avvenga tutto nella giusta armonia, realizzando una bella realtà".

Sul Viola Park?

"La Fiorentina si è caratterizzata con grande determinazione. Ciò dimostra che se si collabora le cose si possono realizzare, creare il Viola Park non è affatto facile".