FOSSI, STADIO? SCEGLIE ACF. C'È ACCORDO CON NARDELLA-GIANI

Incontro terminato tra il presidente Rocco Commisso, ed Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, Comune in cui potrebbe sorgere un eventuale nuovo stadio della Fiorentina. Queste le parole del primo cittadino campigiano all'uscita dall'hotel in cui risiede il numero uno del club viola: "Incontro cordiale, come quelli già avuti con la Fiorentina. Importante rivedersi dopo tanto per fare il punto della situazione, necessario aggiornarsi. Siamo sempre come prima, la decisione spetta alla Fiorentina e qualsiasi scelta prenda, le istituzioni, e non dico solo il Comune di Campi, dovranno collaborare per portarla avanti. C'è accordo massimo tra il sottoscritto e il sindaco di Firenze: qualsiasi sia la scelta, dovranno esserci le istituzioni compatte. Per ora c'è un clima di collaborazione".

Domani tavolo a tre con Giani e Nardella?

"Ci vediamo, un incontro come tanti che si fanno per ribadire la massima collaborazione. Discuteremo di tante cose, non è stato convocato solo per lo stadio ma anche per tante scelte che hanno rilevanza per l'area di Campi".

Ci spiega che passi in avanti avete fatto sulle infrastrutture?

"Anche questo è testimonianza di ciò che dicevo prima: la tramvia arriverà a Campi perché le istituzioni stanno lavorando per potare avanti questo progetto. La Linea 4 è già finanziata nella prima parte, fino a Le Piagge, la seconda è in fase di progettazione e realizzazione, ma è stata presentata richiesta di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture".

Servono 5-6 anni per fare tutto?

"Non ci sto a questo gioco, ho già detto altre volte quali potrebbero essere i tempi. Oggi dovevamo solo rivederci e puntualizzare alcune cose, dei tempi ne parleremo quando saranno fatti passi concreti nella direzione di Campi. E ogni scelta, ripeto, sarà condivisa con Comune di Firenze e Regione Toscana".

Come l'ha trovato Commisso?

"Motivato. Gli ho fatto i complimenti per il video del palleggio con Vlahovic, notevole (ride, ndr). Come tifoso ne esco rinfrancato".

Gli ha chiesto qualcosa di Kokorin?

"Se è un bel giocatore, e mi confermano di sì".