FIORENTINA-TRIESTINA 4-0, Rivivi il LIVE di FV!

90'- NIENTE RECUPERO! FINISCE 4-0 LA PARTITA TRA FIORENTINA E TRIESTINA!

86'- Ikoné con un saggio delle sue qualità palla al piede abbinato alla sua poca freddezza: dopo uno slalom gigante sulla linea di fondo, il francese tergiversa al momento di colpire e mette in mezzo un pallon spazzato dalla difesa avversaria.

82'- Buon colpo di testa di Gori su cross di Duncan, ottima elevazione ma scarsa precisione e pallone a lato.

79'- Subito strappo di Ikoné, che con un doppio passo si libera di due uomini prima di entrare in area ed essere chiuso sul più bello.

77'- Entrano Ikoné al posto di Saponara e Gori al posto di Jovic.

74' Ottimo spunto di Kouamè, che con un gran controllo salta il diretto avversario per poi scaricare per Bonaventura, il cui diagonale viene rimpallato.

70'- Ennesima parata del portiere del portiere della Triestina; stavolta è Martinez, che appena subentrato a Mastrantonio, segue le orme del collega con un grande intervento su Saponara.

69'- Tanti cambi per la Fiorentina: nei viola entrano Terzic, Duncan, Kouamé. Escono Biraghi, Maleh e Nico.

68' Altro cooling break e cambi in vista.

67'- Ritmi adesso bassi e poche occasioni in questa frazione di gara, quando abbiamo da poco scollinato tre quarti del tempo.

60'- Gran palla di Nico, che con un filtrante taglia in due la difesa avversaria e manda a tu per tu col portiere Saponara; il centrocampista viola sbaglia tutto ed apre troppo il piattone.

58'- Super azione viola: ripartenza a pochi tocchi conclusa da un tiro di Saponara parato da Mastrantonio; sulla respinta arriva Nico Gonzalez che spara però alto.

57'- Nico Gonzalez allarga il piattone mancino e, dopo una finta, conclude in porta; pallone sul secondo palo che finisce però fuori di poco.

55'- ALTRO SUPER INTERVENTO DI MASTRANTONIO SU JOVIC! Dopo un rigore parato ed una gran reattività poco fa, il portiere della Triestina si ripete in un tu per tu col serbo, che apre il piatto da pochi passi ma trova ancora una volta una risposta superlativa dell'avversario.

53'- Erroraccio di Mastrantonio, che sbuccia il rinvio e regala palla in area a Jovic; l'ex Real finta il destro saltando un avversario e da pochi passi spara in porta di sinistro; il portiere della Triestina rimedia all'errore con una gran parata.

51'- Clima teso in campo dopo qualche intervento duro di troppo, l'ultimo di Nico Gonzalez su un arrversario.

49'- Gran punizione di Biraghi: dall'altezza del vertice destro dell'area di rigore, il capitano viola arma il mancino, supera la barriera e trova la rete, ma solo la parte esterna.

47'- Piccolo inconveniente per Nico Gonzalez, che deve cambiare maglia a causa di uno strappo sulla divisa. Dopo aver regalato quella strappata ad un bambino in tribuna, l'argentino indossa adesso la numero diciannove.

46'ST- RICOMINCIA LA RIPRESA.

Squadre rientrate in campo, diversi cambi per la Triestina; tra gli altri è uscito anche l'ex Fiorentina Primavera Lovisa. Nessun cambio nei viola.

45'- FINISCE IL PRIMO TEMPO! Fiorentina in vantaggio per 4-0 sulla Triestina; nell'ultimo test in Val di Fassa, viola travolgenti; tante occasioni da gol, tre rigori battuti e quattro reti: a segno Biraghi, raddoppio immediato con Amrabat su penalty, poi il rigore fallito da Jovic (gran parata di Mastrantonio), prima del gol del 3-0 di Saponara; a chiudere il primo tempo è un rigore conquistato e realizzato da Giacomo Bonaventura.

42'- BONAVENTURA FA 4-0 SU RIGORE! La Fiorentina continua a spingere ed a segnare nel match contro la Triestina. Sul finale del primo tempo Giacomo Bonaventura riesce a dribblare il portiere avversario, che lo stende in piena area. Nessun dubbio per l'arbitro e terzo rigore accordato ai viola; sul dischetto va lo stesso Bonaventura, che con un destro potente e centrale supera Mastrantonio per il 4-0 della squadra di Vincenzo Italiano.

41'- Gollini, con un'uscita alta su un cross dalla sinistra, tocca uno dei primi palloni in questa partita.

36'- Brutto scontro di gioco tra Amrabat e Lovisa; il centrocampista viola e l'ex Fiorentina sono andati duramente su un pallone conteso e si sono incocciati gamba contro gamba in scivolata. Gioco fermo per qualche istante ma lo scontro, seppur violento, non sembra aver provocato problemi ai due, che riprendono il loro posto in campo.

32'- Scavallata la mezz'ora con la Fiorentina ampiamente in controllo del campo e dei ritmi, lievemente più bassi rispetto all'inizio di gara.

26'- Gioco che riprende e subito botta per Nico, che subisce un fallo sulla propria trequarti e rimane qualche istante interra, prima di rialzarsi.

24'- Nonostante la temperatura non sia elevata e la pioggia abbia contribuito ulteriormente a rendere fresca l'aria, l'arbitro chiama il Cooling break. Piccola interruzione a metà primo tempo.

23'- Saponara, dopo un bello scambio con Bonaventura, spara alto da fuori.

21'- Pioggia a Moena: come preventivato, si è abbattuto un mini-temporale sul Benatti, con tanti tifosi che stanno abbandonando gli spalti.

17'- Mastrantonio il più sollecitato in campo: il portiere della Triestina, protagonista di una sbavatura in occasione del gol di Saponara, è già stato chiamato in causa in diverse occasioni, compresa la gran parata sul rigore di Jovic.

14'- SAPONARA FA TRIS! Prima una bella parata di Mastrantonio, poi, sul pallone che si impenna, l'estremo difensore sbaglia la presa e l'esterno viola mette dentro da pochi passi

12' - RIGORE FALLITO DA JOVIC! Fiorentina incontenibile in questo avvio: Maleh si conquista un rigore con uno spunto in area; stavolta dal dischetto va Jovic, su cui Mastrantonio si supera ed evita il 3-0.

8'- ANCORA FIORENTINA IN RETE! Dopo due minuti dal vantaggio Amrabat recupera palla al limite dell'area ed una volta arrivato nei pressi della porta viene cinturato da Crimi; rigore e trasformazione glaciale dello stesso Amrabat.

6'- FIORENTINA IN VANTAGGIO CON CAPITAN BIRAGHI! Serpentina irresistibile di Nico Gonzalez, che si accentra dalla corsia destra e dopo un paio di dribbling allarga per Cristiano Biraghi; il numero tre dei viola arma il sinistro e con un diagonale potente e preciso batte Mastrantonio.

3'- Triestina subito pimpante, con un'azione sulla destra che porta ad un traversone basso insidioso allontanato da Quarta.

17:05- PARTITI! Inizia Fiorentina-Triestina.

17:04- Tutto pronto, si aspetta solo il fischio d'inizio...

16:59- Squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo.

16:55- Prima dell'ingresso in campo delle due squadre, il pubblico presente saluta ed applaude la Fiorentina Special, protagonista poco fa di una partita sul terreno del Benatti.

16:53- Fiorentina che è rientrata negli spogliatoi. A breve si comincia.

16:52- Giocatori che si scaldano adesso con alcuni tiri in porta, dove si alternano Cerofolini e Gollini tra i pali.

16:45- Mentre il gruppo di titolari sta ultimando il riscaldamento, gran parte dei giocatori impegnati ieri dal primo minuto continua il lavoro in palestra).

16:40- Titolari che stanno effettuando un torello di riscaldamento.

16:35- Squadre già in campo per il riscaldamento. Tanto entusiasmo anche se c'è da registrare una presenza minore di tifosi rispetto alle altre uscite, a causa anche di un tempo che promette pioggia a breve.

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Triestina, ultima amichevole del ritiro di Moena dei viola:

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Bianco, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Jovic, Saponara. All. Italiano.

TRIESTINA (4-4-2): Mastrantonio; Ghislandi, Rocchi, Sabbione, Sarzi Puttini; Lovisa, Pezzella, Crimi, Rocchetti; Gomez, Furlan. All. Bonatti.

ARBITRO: Lovison di Padova.

Si chiude oggi il ritiro a Moena della Fiorentina: tra poco in campo i viola nella quarta amichevole di queste due settimane a Moena; l'incontro previsto per le 17 è contro la Triestina, squadra di Lega Pro che conclude i quattordici giorni di ritiro della squadra di Vincenzo Italiano. Qui su FirenzeViola.it potrete seguire la diretta testuale del match.