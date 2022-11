FIORENTINA-SALERNITANA 2-1, Rivivi il live di FV!

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, GONZALEZ NON SARÀ CONVOCATO PER LA SAMP Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è stato recuperato e non è partito per Genova, dunque non rientra tra i... Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è stato recuperato e non è partito per Genova, dunque non rientra tra i... NOTIZIE DI FV IL CASTIGATORE E IL FURBETTO PER L'ULTIMA VITTORIA 2022 AL FRANCHI Ho rischiato di trasformarmi in un gufo! Nel secondo tempo, dopo l’ennesima azione da gol della Fiorentina non andata a buon fine nella gara di ieri sera, mi sono detta: stai a vedere che si prende gol per la beffarda teoria del gol mancato, gol subito…e... Ho rischiato di trasformarmi in un gufo! Nel secondo tempo, dopo l’ennesima azione da gol della Fiorentina non andata a buon fine nella gara di ieri sera, mi sono detta: stai a vedere che si prende gol per la beffarda teoria del gol mancato, gol subito…e... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 novembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi