FIORENTINA-GENK 2-1, RIVIVI IL LIVE DI FV!

Fonte: cronaca a cura del nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

FINE SECONDO TEMPO

96' - Ammonizione pure per Kouame

95' - È il turno di Biraghi che si prende il giallo per perdita di tempo. Il capitano viola, diffidato, salterà la prossima sfida col Ferencvaros

94' - Ammonito anche Cuesta per proteste. Gara ad alto voltaggio

93' - C'è il check del Var: giallo anche per Galarza

91' - Scintille tra Milenkovic e Zeqiri dopo un fallo di gioco a centrocampo. Ammoniti entrambi

90' - Saranno sette i minuti di recupero

88' - Ammonito Paintsil che disturba la ripartenza viola dopo una punizione a centrocampo concessa alla squadra di Italiano

87' - Zeqiri tenta un suggerimento in area, ma il pallone si spegne sul fondo

85' - Proteste di Mina che reclamava il fallo laterale concesso invece a Paintsil

82' - GOOOOOLLLL!!!!!!! GOOOOOOOOLLL!!!! GOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!! NICOOOOOO GONZALEEEEZZZ!!! Freddissimo l'argentino dagli undici metri: Fiorentina avanti 2-1!

81' - Giallo per Munoz che disturba Gonzalez prima del penalty

80' - Check del Var: rigore confermato. Intanto Italiano sostituisce Ikoné con Brekalo

78' - RIGORE PER LA FIORENTINA! Bel tacco di Ikoné per Kayode che entra in area e si prende il fallo

77' - Per il Genk entra El Khannous ed esce Hrosovsky

75' - Manata di Galarza fortuita su Beltran che rimane a terra per qualche secondo

73' - Contropiede del Genk: Paintsil prova a mettere il traversone che però finsice tra le braccia di Christensen

71' - Entrata scomposta di Ikoné su Baah. Fallo per i belgi

68' - BIRAGHI! Punizione calciata alla perfezione dal capitano viola: ci mette una pezza Van Crombrugge

66' - Bello spunto di Beltran che verticalizza per Kouame il quale subisce fallo ancora al limite dell'area. Altra punizione pericolosa in favore della Fiorentina

65' - Calcia Arthur, la barriera respinge. Nulla di fatto

63' - Beltran steso da Galarza al limite dell'area: punizione insidiosa per i viola

62' - Kouame entra in area di rigore e finisce a terra: proteste della Fiorentina che chiede un calcio di rigore ma l'arbitro fa giocare

61' - Beltran riceve a centrocampo ma non controlla il suo primo pallone della partita

58' - La Fiorentina sostituisce Barak con Beltran e Duncan con Arthur

57' - Per il Genk esce Arokodare ed entra Zequiri

56' - Kouame mette una carambola per Ikoné tutto solo in area che controlla un pallone complicato e prova a servire Barak, il quale viene anticipato

54' - Buona chiusura di Mina che sul fondo difende la palla dalla pressione di Galarza

52' - Giropalla dal limite dell'area per la Fiorentina che culmina in un traversona impreciso di Biraghi intercettato dal portiere avversario

49' - Biraghi serve in area sulla sinistra Ikoné, che mette in mezzo e Cuesta devia in corner

47' - BARAK! Incornata del centrocampista su calcio d'angolo: para Van Crombrugge

45' - Si riparte! Per la Fiorentina entrano Milenkovic e Kayode, ed escono l'ammonito Quarta e Parisi

INIZIO SECONDO TEMPO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINE PRIMO TEMPO

48' - GOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!!!!!!! GOOOOOLLLLLLL!!!!!!!! QUARTAAAAA!!!!!!! La Fiorentina rimette in parità il punteggio con il classico gol di rapina dell'argentino dopo il tentativo di Mina su calcio d'angolo! Siamo sull'1-1

47' - BARAK! Il ceco riceve il traversone di Biraghi e prova la deviazione in rete: ci mette i guantoni Van Crombrugge

45' - Il direttore di gara Kooij concede quattro minuti di recupero

44' - GOL DEL GENK! CI PENSA KAYEMBE! Il difensore entra in area superando Quarta in scivolata e trafigge Christensen! È 1-0 per i belgi

42' - Il tecnico del Genk, Vrancken, sostituisce Fadera, già ammonito, con Baah

41' - IKONÉ! Che occasione per il francese che raccoglie in area e calcia potente trovando la deviazione sulla linea di Hrosovsky

38' - Ennesimo fallo di Fadera, stavolta su Kouame che guadagna una punizione sulla fascia. Fischio dagli spalti per il numero 7 del Genk

37' - Gonzalez mette il cross in area per Kouame, palla in angolo

35' - Ancora gioco pericoloso di Fadera sul solito Parisi: l'arbitro fischia la punizione senza estrarre cartellini

34' - Fallo del già ammonito Fadera col piede a martello su Parisi che rimane a terra

33' - Traversone di Biraghi all'indirizzo di Barak la cui torsione non trova lo specchio della porta

32' - Tante sbavature in questa fase per la Fiorentina che rischia più volte di farsi prendere in contropiede dagli avversari

30' - Ci prova Quarta dalla trequarti con un tiro potente ma impreciso: traiettoria alta sopra la traversa

29' - Palla in verticale di Duncan per Kouame: spunto lunghissimo che finisce sul fondo

26' - Ammonizione per Quarta protagonista di un'entrataccia su Keyen a centrocampo

24' - Contropiede di Gonzalez che non trova spazi e scarica per Barak il quale prova a cambiare gioco per Ikoné ma lo spunto è sbagliato e finisce in fallo laterale

22' - Duncan calcia in area e trova la deviazione di un avversario a suo avviso con la mano: proteste del ghanese che non trovano riscontri dall'arbitro

21' - Serpentina di Gonzalez il quale entra in area e calcia in porta incappando nella respinta avversaria

20' - Giallo per Fadera dopo un fallo ai danni di Kouame che rimane a terra per qualche secondo salvo poi rialzarsi

18' - PAINTSIL! Bella cavalcata dalla fascia destra da parte dell'attaccante che entra in area e calcia potente trovando la respinta di Christensen

16' - Ikoné si libera bene della marcatura e fa partire il mancino potente: la difesa avversaria respinge

15' - Barak prova a difendere palla dal pressing di Kayembe, ma la sfera finisce in fallo laterale. Ritmi adesso un po' calati

13' - Gonzalez spinto sulla fascia: punizione a favore della Fiorentina

11' - Discesa sulla destra di Munoz che non riesce a guadagnare il tiro dalla bandierina

9' - Parisi cercato in profondità da Mina ma la palla è troppo lunga. Rimessa dal fondo per Van Crombrugge

7' - Paintsil sulla fascia va via a Biraghi, c'è Mina a mettere una pezza

5' - PALO DEL GENK! Fadera lasciato solo da Parisi riceve al limite dell'area e calcia a giro colpendo il legno! Che brivido per la Fiorentina

4' - Parisi prova a mettere dentro per Kouame che non aggancia: Duncan approfitta della respinta per calciare ma trova il muro avversario

2' - Percussione offensiva del Genk in area che si conclude con la respinta in angolo della difesa gigliata

0' - Si comincia! Primo pallone della partita affidato alla Fiorentina

INIZIO PRIMO TEMPO

20:56 - Le compagini entrano in campo sotto le note dell'inno della Conference League. Fiorentina in tenuta viola, Genk in casacca e pantaloncini bianchi da trasferta

20:52 - Di seguito le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori per la sfida il cui fischio d'inizio è previsto alle ore 21:00.

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Parisi, Martinez Quarta, Mina, Biraghi; Barak, Lopez, Duncan, Ikone, Kouame, Nico Gonzalez. All.: Vincenzo Italiano

GENK (4-4-2): Van Crombrugge; Munoz, Cuesta, Sadick, Kayembe; Heynen, Galarza, Hrosovsky, Paintsil; Arokodare, Fadera. All.: Wouter Vrancken

20:48 - Buonasera a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Genk, gara valida per la fase a gironi di Conference League che può permettere alla squadra viola di ipotecare gli ottavi del torneo