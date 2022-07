FIORE-TRENTO 4-1, Rivivi le emozioni del match!

Termina qui la nostra diretta testuale ma a breve su FV potrete seguire la conferenza stampa post-partita.

FINISCE QUI LA PARTITA! Triplice fischio dell'arbitro al 92', la Fiorentina batte 4-1 il Trento grazie alle reti di Zurkowski, Sottil (doppietta) e Jovic.

88'- Biraghi batte corto un angoolop er Ikoné, che gira su Bonaventura. Tiro cross in mezzo ma azione fermata da un fuorigioco di Kouame.

85'- Altro giro di cambi per il Trento a pochi minuti dal termine.

81'- RETE DI LUKA JOVIC! Assolo di Kouame, che va sul fondo e mette dentro un pallone arretrato per il rimorchio dell'attaccante ex Real; conclusione a botta sicura deviata e rete per il serbo, la settima da quando è alla Fiorentina.

80'- Ritmo calato dopo i tanti cambi, sia da una parte che dall'altra. Poche occasioni negli ultimi minuti di gara.

75'- Cambi a raffica per la Fiorentina: escono Milenkovic, Rasmussen, Cabral, Zurkowski, Duncan. Entrano Quarta, Biraghi, Bonaventura, Maleh, Jovic.

68'- Altro cooling break.

66'- Tanti cambi in questa fase. Il Trento cambia diversi giocatori, mentre la Fiorentina sostituisce solo un calciatore: finisce una gran partita di Sottil, autore di due gol; esordio in queste amichevoli per Christian Kouame, che giocherà quindi esterno nel 4-3-3 di

59'- ARRIVA IL GOL DEL TRENTO! Dalla destra cross in mezzo per Belcastro che approfitta di una dormita difensiva della Fiorentina e deposita nella porta vuota.

57'- RICCARDO SOTTIL SIGLA IL 3-0! All'undicesimo del secondo tempo l'azione del tris Fiorentina nasce da un contrasto duro ma corretto di Zurkowski, che recupera palla e va verso la destra e mette in mezzo, velo di Cabral e destro ad incrociare di Sottil per la doppietta personale.

48'- Gran parata di Teracciano su ottimo spunto di Pasquato, con una conclusione a giro di destro deviata dal portiere della Fiorentina.

47'-Nessuna novità da ambo le parti. Si riparte coi soliti ventidue in campo, ovvero: FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Favasuli, Milenkovic, Nastasic, Rasmussen; Zurkowski, Mandragora, Duncan; Ikoné, Cabral, Sottil. All.: Vincenzo Italiano.

TRENTO (4-4-2): Marchegiani, Galazzini, Simonti, Ferri, Cittadino; Carini, Saporetti, Ballarini, Barbuti; Belcastro, Pasquato. All: Lorenzo D'Anna.

46'st- Squadre di nuovo in campo, tra poco si riparte.

FINE PT- La prima frazione termina 2-0 per la Fiorentina, grazie alle reti di Zurkowski al 2' ed al 30' di Sottil su punizione.

46'- Super parata di Marchegiani su un sinistro all'angolino di Mandragora al termine di un'azione di contropiede innescata da Ikoné.

45'- Fiorentina che sfonda ancora una volta sull'asse Sottil-Zurkowski; l'esterno crossa con un lob sul secondo palo, l'ex Empoli piomba in area ed anticipa il diretto avversario svettando di testa ma spedendo alto il pallone.

44'- Applausi scroscianti per Favasuli, dopo un'azione palla al piede in cui ha mostrato sia tecnica che fisicità nel vincere un paio di contrasti conclusa con un tiro-cross intercettato da Marchegiani.

43'- Ancora Ikoné all'uno contro uno. Anche stavolta il francese viene fermato in piena area in calcio d'angolo.

38'- Ikoné strepitoso palla al piede: il francese, un po' in ombra finora, si accende sul finale del tempo con uno slalom gigante palla al piede che viene stoppato al momento più bello.

33'- Ancora Zurkowski, tra i più attivi davanti. A servirlo l'altro giocatore in grande spolvero e marcatore, Sottil, che con un cross dalla sinistra ha pescato il compagno polacco nel cuore dell'area. Conclusione di destro a botta sicura per Zurko, che viene murato al momento del colpo vincente in calcio d'angolo.

29'- PUNIZIONE PERFETTA DI SOTTIL! 2-0 Fiorentina. Fallo procurato da Cabral, del piazzato dal limite si occupa l'esterno viola, che con un destro disegnato supera la barriera e leva la ragnatela al sette.

27'- Ripartenza irresistibile di Riccardo Sottil, che prende palla sulla sua trequarti, mette il turbo e si mette dietro di sè tutti i giocatori avversari. Dopo un coast- to coast di settanta metri, l'esterno classe '99 esplode un destro deviato da Marchegiani.

25'- Ricomincia la gara.

23'- COOLING BREAK: gran caldo anche a Moena e così l'arbitro ferma la partita per un paio di minuti a metà del primo tempo.

22'- Trento vicino al pari! Grande occasione per Saporetti, che dopo un'ottima apertura sulla destra, l'esterno del Trento rientra sul sinistro e cerca il primo palo, mancato di poco.

18'- Sottil esplode il destro a giro, Marchegiani vola e devia in calcio d'angolo.

16'- Ci riprova Zurkowski; dopo un affondo sulla destra di Favasuli, il pallone arriva al limite per il polacco che cerca il diagonale di destro; pallone fuori.

14'- Chance per il Trento, che esplora la fascia destra del campo con Saporetti, il quale all'ingresso dell'area mette un cross d'esterno; la difesa della Fiorentina è messa male, ma l'uscita di Terracciano evita ulteriori problemi.

10'- CABRAL AD UN PASSO DAL 2-0! Ennesimo disimpegno sbagliato del Trento, Sottil recupera palla e serve Cabral, che controlla ed, a tu per tu col portiere avversario, colpisce di sinistro spedendo però il pallone fuori.

4'- Azione sulla sinistra di Sottil, che combina con Duncan ed entra in area; l'esterno viola viene fermato sul più bello, in calcio d'angolo.

2'- 1-0 VIOLA! Due minuti di gioco e Fiorentina già in vantaggio. Pronti-via e arriva l'1-0 della Fiorentina, che colpisce con una pressione alta; pallone recuperato sulla trequarti del Trento, Cabral, solo davanti alla porta, serve lo smarcato Szymon Zurkowski; il polacco appoggia in rete a porta vuota e sblocca il risultato.

17:04- Fiorentina in campo: tutto esaurito ed esordio con la nuova maglia da trasferta (bianca con "V" viola) per la squadra di Vincenzo Italiano.

16:59 - Presentazione decisamente in stile "States" per Dodò: il terzino proveniente dallo Shakhtar Donestk si è concesso al primo bagno di folla davanti ai tifosi del Cesare Benatti di Moena. In occasione dell'amichevole col Trento la Fiorentina ha presentato il suo ultimo colpo di mercato facendolo entrare poco prima del fischio d'inizio del match in programma a breve. Per Dodò ovazione durante il giro di campo e firma in diretta: dal cuore del centrocampo del Benatti, il classe '98 insieme al dg Joe Barone ha siglato l'accordo che lo lega alla Fiorentina fino al 2026.

16:43- Titolari già in campo: Terracciano, Favasuli, Milenkovic, Nastasic, Rasmussen, Zurkowski, Mandragora, Duncan, Ikoné, Cabral e Sottil si stanno ultimando il riscaldamento con un torello.

16:40- FORMAZIONI-Nell'undici iniziale di Vincenzo Italiano spazio a Cabral davanti e Terracciano in porta, nel Trento Federico Simonti (ex capitano della Primavera viola) disputa una gara decisamente speciale. Ecco le formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Favasuli, Milenkovic, Nastasic, Rasmussen; Zurkowski, Mandragora, Duncan; Ikoné, Cabral, Sottil. All.: Vincenzo Italiano.

TRENTO (4-4-2): Marchegiani, Galazzini, Simonti, Ferri, Cittadino; Carini, Saporetti, Ballarini, Barbuti; Belcastro, Pasquato. All: Lorenzo D'Anna.

Penultimo impegno amichevole in Val di Fassa per la Fiorentina. Nel dodicesimo giorno di ritiro a Moena, dopo una sgambata mattutina a porte chiuse, i viola tornano in campo. Giornata caratterizzata sì dall'arrivo di Dodò, che si è allenato fino a poco fa nel sussidiario accanto al campo di gioco, ma anche dal calore dei tanti tifosi saliti soprattutto per vedere il test amichevole contro il Trento (formazione di Lega Pro) in programma alle 17.Segui con noi la diretta testuale del pomeriggio del Benatti.