FIO-RFS, Barak e Cabral ci provano ma al 45' è 0-0

La Fiorentina non riesce a passare nei primi 45 minuti nonostante alcune occasioni importanti, con il Riga che su un contropiede rischia anche il gol beffa, così le due squadre vanno negli spogliatoi sul parziale di 0-0. Le occasioni come detto non sono mancate con, su tutte, un palo e un altro tiro di Barak e tre occasioni di Cabral al quale il portiere dice no.

Al 5' primo squillo viola con Ikoné (respinto) che un minuto dopo di tacco innesca invece Barak che però colpisce il palo. tra le due azioni Emerson Santana ha approfittato di un'ingenuità di Quarta ma il suo tiro in porta diventa un cross di cui nessun compagno approfitta. E' ancora di Ikoné il tacco che al 15' impegna Steinbors. Al 23' occasione anche per Kouame che però si era portato troppo sull'esterno e la palla infatti finisce sul fondo. Alla mezzora un altra grande occasione con Cabral di testa con Steibors che si allunga e sulla respinta Kouame non riesce a girarsi.

E proprio il brasiliano ha ingaggiato una specie di duello con il portiere visto che lo impegna ancora seriamente nel giro di un minuto. Ed ancora al 35' nuovo tiro in porta di Cabrial chiamato da Bonaventura ma Steinbors esce bene e gli nega il gol. E ancora il portiere protagonista al 36' che si allunga a mettere oltre la traversa il tiro di Barak. Sull'angolo Ranieri ben appostato arriva troppo irruento e spedisce il pallone alle stelle. al 41' errore di Bonaventura praticamente da ultimo uomo che cade sul pallone e Ilic parte in contropiede con Amrabat che non riesce a recuperarlo ma Gollini esce bene e riesce a rimediare.