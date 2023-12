FIO-PAR, Viola vincono 6-3 ai rigori e passano ai quarti!

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina vince per 6-3 ai calci di rigore contro il Parma! Partita mozzafiato all'Artemio Franchi, coi viola sotto per 0-2 per 82' e poi in rimonta per 2-2 dopo cui sono arrivati i supplementari. Tiri dal dischetto ottimamente trasformati dai giocatori viola che ottengono così i quarti di finale di Coppa Italia contro la vincente di Inter-Bologna del 20 dicembre.