FIO-CUK 3-0, Fallaccio di Subotic: espulso dal Var

Dopo il fallaccio su Kayode uscito in lacrime, e un altro su Maxime Lopez, al 37' c'è un altro brutto fallo dei serbi con Subotic che ha rischiato di fare veramente anche a Beltran. L'arbitro fischia fallo ma non prende provvedimenti. Richiamato al Var, l'arbitro estrae il cartellino rosso per Subotic che, prima di uscire, va comunque a chiedere scusa a Beltran. Cukaricki dunque in 10 e sotto di tre gol.