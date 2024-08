FIESOLE, Altri cori per dirigenza e giocatori a fine match

FirenzeViola.it

Dopo aver cantato ininterrottamente per 90 minuti, al fischio finale di Fiorentina-Venezia la Curva Fiesole è tornata a farsi sentire con la dirigenza e con i giocatori. Il pareggio non è andato giù e il Franchi ha iniziato a fischiare appena dopo il triplice fischio della partita terminata 0-0 con una Viola spenta di fronte ai lagunari. Il primo coro è stato lo stesso sentito nel corso del primo tempo: "Spendere, bisogna spendere, per vincere". Poi è stato il turno dei giocatori, con: "Fuori le palle", cantato ai viola che sono andati a salutare la Curva. Si prospettano giorni caldissimi per questa fine di calciomercato.