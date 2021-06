DS REGGINA, Parlato di Dalle Mura... E non solo

Massimo Taibi, ds della Reggina, ha così risposto ai media presenti al Centro Sportivo della Fiorentina, al momento della sua uscita: "Non abbiamo parlato soltanto di Dalle Mura ma di un po' di giocatori, visto quanti ne hanno di importanti. Daniele Pradè poi è un amico, è una visita di cortesia. Dalle Mura ha fatto been con noi per 6 mesi ma non c'è solo lui, ne abbiamo parlato venti secondi ma ne hanno pure altri. Hristov? No".