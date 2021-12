DIONISI, Pari giusto, il rosso c'era. Nel finale stanchi

Queste le parole di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, dalla sala stampa del Franchi nel post partita di oggi: “La partita è stata emozionante, magari non troppo per chi era in panchina: il risultato credo che sia giusto, siamo rammaricati perché vincere 2-0 a Firenze a fine primo tempo e prendere due gol in pochi minuti nella ripresa non è bello. Merito alla Fiorentina per come ha reagito ma abbiamo rischiato troppo nella seconda parte: l’espulsione di Biraghi è stata giusta e da dal momento siamo riusciti a gestire bene la gara. La Fiorentina ha concesso molto nel primo tempo e noi siamo stati bravi ad approfittarne. Nella parte finale di gara siamo arrivati con le idee annebbiate, abbiamo sbagliato delle scelte e abbiamo rallentato il gioco. Henrique è rimasto in campo alla fine ma anche noi alla fine eravamo in dieci. Berardi? Ha fatto una buona partita ma alla fine era stanco come tutti i giocatori: sta bene e ce lo teniamo stretto. La dimensione della Fiorentina? Non sta a me dirlo… i viola sono una squadra forte e in casa ha una forza ulteriore, cosa che prima non si poteva percepire. Il 2-2 è anche merito di una curva che si è fatta sentire fino alla fine. Essere qui oggi da toscano? Ho vissuto un bellissimo clima, con tanti tifosi sugli spalti”.