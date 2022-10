DESOLATI, Jovic ha mancato rispetto ai tifosi

L'ex calciatore viola Claudio Desolati ha parlato direttamente dall’auditorium Cosimo Ridolfi, dove è in corso la nona edizione della Hall of Fame della Fiorentina. Queste le sue parole ai media presenti, tra cui Radio FirenzeViola: “Speravo che prima poi fossi chiamato, ringrazio chi mi ha dato la possibilità di venire qui. È un piacere enorme, una bellissima cosa che spero possano avere tante persone”.

Sulla gara con l’Inter: “Ci sono rimasto male sabato. Dopo tre gol mi aspettavo il quarto nostro. Peccato, soprattutto per i tifosi, perché c’è pochissimo rispetto per loro dai giocatori. Entrano in campo nervosi, è normale che il pubblico poi qualche fischio lo lancia. Quando fai bene ti applaudono, quando perdi ti becchi i fischi”.

Sull’esultanza di Jovic: “Ha fatto una cosa che non mi è piaciuta: devi rispettare il pubblico, perché senza loro che pagano te non guadagni. Poi non ha dimostrato niente, questi atteggiamenti non vanno bene. Ma chi sei? Io ho giocato contro Maradona, prendeva certe legnate e non apriva bocca. Questo è uno come tutti gli altri, ha da dimostrare, questo atteggiamento non va bene”.

Sull’addio di Vlahovic: “Mi dispiace moltissimo. Ha qualità che pochissimi hanno. L'attaccante deve avere certe doti, come la rabbia. Vlahovic ce l’ha, purtroppo oggi se uno vuole andare via va via, non ci sono società che riescono a trattenere i giocatori”.