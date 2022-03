DE SISTI, Il restyling del Franchi è per i nostalgici

Giancarlo De Sisti, ex capitano e bandiera viola, ha preso la parola dalla platea del Salone dei Cinquecento ed ha detto la propria opinione sull'evento e sul progetto per il restyling del Franchi. Queste le sue dichiarazioni alla stampa presente, tra cui FirenzeViola.it: “Nel mio cuore c’è la gioia e l’orgoglio di aver dato soddisfazione e regalato sorrisi a questa splendida città in cui sono stato per 16 anni. La conquista dello scudetto in una città che lo ha vinto solo due volte, ti fa sentire qualcuno. Io ero tra quelli che non avrebbe mai abbandonato l’idea del Franchi, un riammordenamento del Franchi in questo stile la condivide gente nostalgica e legata al passato".