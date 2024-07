DE SIERVO, Stadi? Firenze ed Empoli esempi virtuosi

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

A Empoli, nella giornata in cui la società azzurra presenta il progetto per la riqualificazione dello stadio Castellani (“Empoli FC: lo stadio del futuro”), è intervenuto l'Ad della Lega Luigi De Siervo per parlare soprattutto della situazione degli stadi in Italia: "Ringrazio il ministro abodi, il presidente Corsi e tutto l'Empoli per un progetto che contribuirà ad accrescere popolarità e appeal al nostro movimento. Parafrasando il titolo dell'evento di oggi, più che lo stadio del futuro, direi che il futuro è lo stadio, per l'Empoli e per tutti. Quello che deve essere chiaro è come sia importante sia lo stadio in senso fisico che quello virtuale: una struttura di questo tipo deve avere infrastrutture e aspetti indotti in grado di far fruire meglio l'evento anche da casa. Credo che questa sia la strada da seguire. In un mercato globale, con la Champions che si prende la scena e le attenzioni per tutto l'anno, oltre all'inarrivabile Premier League, dobbiamo competere con spagnoli e tedeschi. In termini di qualità delle riprese televisive non siamo secondi a nessuno. Purtroppo lo spettacolo visivo (zone vuote, zone a bassa visibilità) non è allo stesso livello.

Abbiamo fatto un grande lavoro con tutti i club, ma io credo che questo tipo di progetto, uno stadio compatibile nel breve termine anche con gli impegni sportivi, sia la strada giusta, quella a cui ci dobbiamo abituare. Avverrà lo stesso anche a Firenze. Noi cerchiamo di sostenere tutte le realtà e cerchiamo di dare il massimo supporto. Ogni città ha esigenze diverse. La situazione di Firenze è complessa, ci auguriamo che anche lì con la nuova sindaca Funaro prevalga una sintesi di tutte le richieste e necessità per avere uno stadio all'altezza del club viola".E dovremo abituarci a questo, come successo a Udine, con la squadra che ha continuato a giocare in uno stadio in ristrutturazione. I nostri stadi sono un'esigenza per tutti. La trasformazione di uno stadio storico in uno stadio moderno è un modello da seguire".

E sul come mai in Italia ci sono così tante difficoltà nel costruire nuove infrastrutture sportive, De Siervo ha risposto: "Servirebbe un'analisi troppo profonda. Però diciamo che in realtà la maggior difficoltà è la correlazione tra l'esigenza sportiva e del pubblico allo stadio e a casa con l'esigenza del territorio e del Comune. Mi auguro che il nuovo sindaco di Empoli Mantellassi riesca a tenere stretti i tempi. L'importante è arrivare presto all'inaugurazione dei lavori".