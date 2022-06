DE SANTIS, A.Alvarez, niente rimpianti. E su Suarez...

Presente a Pitti Uomo in occasione della nota rassegna di moda fiorentina, l'intermediario di mercato Lorenzo De Santis ha parlato in esclusiva ai microfoni di Firenzeviola.it: "C'è dispiacere per il mancato riscatto di Torreira: il regista aveva fatto bene e dopo due anni in chiaro scuro si era rivalutato. Adesso l'Arsenal lo utilizzerà come pedina di scambio, adesso i viola dovranno rivedere le loro scelte. Grillitsch? E' un giocatore valido ma diverso da Torreira: solo Sensi e Maxime Lopez possono avere caratteristiche come l'uruguaiano".

Che pensa delle annate di Gonzalez e Martinez Quarta?

"Di Gonzalez va analizzata l'eta del giocatore... è lecito aspettarsi di più per le sue caratteristiche e per il fatto che fa parte della Nazionale argentina. Il suo finale di stagione lascia ben sperare. Sarà un progagonista della prossima stagione. Quarta è a sua volta nel giro della Nazionale ma lui fa bene soprattutto nelle squadre che tengono spesso palla... fossi la Fiorentina me lo terrei ben stretto".

Come valuta l'approdo di Agustin Alvarez al Sassuolo?

"Non mi sorprende come operazione, il Sassuolo è sempre attento a certi prospetti: con 12 milioni i neroverdi si sono assicurati un giocatore che potrà generare una plusvalenza. A. Alvarez rimpianto della Fiorentina? No, credo che viola abbiano bisogno di un profilo più pronto di lui, direi un Belotti o Pinamonti. Non escludo nemmeno un colpo last minute come quello di Suarez o Cavani".

Cosa dice del possibile scambio Milenkovic-Pinamonti?

"La Fiorentina dovrà presto fare chiarezza sul serbo... o prolunga o andrà via. Il valore di Pinamonti mi pare più o meno lo stesso per cui l'operazine ha sulla carta margini per andare in porto".