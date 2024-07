DAL VP, Allenamento finito: rivivi la seduta del pomeriggio

Fonte: dal nostro inviato al Viola Park - Ludovico Mauro

19:25 - La Fiorentina, dopo aver raccolto qualche applauso sotto la tribuna, lascia lo stadio Curva Fiesole in direzione spogliatoi: allenamento concluso, ora la doccia prima di tornare al lavoro domani. Termina qui anche il live di FirenzeViola.it.

19:20 - Volge al termine l'allenamento pomeridiano: concluse le partitelle a campo ridotto in area di rigore, la squadra si è raccolta nel cerchio di centrocampo per la consuetudinaria fase finale di stretching, un po' di scarico prima di andare a fare la doccia.

19:10 - Si scambiano le squadre: le quattro in totale si scambiano nelle due aree di rigori andando a formare un quadrangolare in tutti affrontano tutti.

18:55 - Mini partitelle nelle due aree di rigore. Due squadre si affrontano nella più classica delle partitelle a campo ridotto, più precisamente, stretto.

18:50 - Altra breve sosta in mezzo al campo. Pochi minuti per rifocillarsi e poi di nuovo al lavoro.

18:45 - Piccola variazione: dall'uno contro uno al due contro due, i due blocchi iniziano a lavorare a coppie contrapposte dentro l'area di rigore, con l'obiettivo di andare a segnare.

18:35 - Sempre divisa in due blocchi, la squadra prosegue il lavoro sull'uno contro uno. Nelle due aree di rigore, avanti con esercitazioni volte all'attacco e alla difesa individuale, per concludere col tiro in porta.

18:25 - Piccolo break in mezzo al campo. Il caldo impone anche qualche minuto di pausa, con i ragazzi di Palladino che ne approfittano per abbeverarsi.

18:20 - Terminati i torelli dei due gruppi, la squadra si sposta nell'altra metà campo: nell'area di rigore vengono posizionate due porticine, con esercitazioni di uno contro uno sempre a due blocchi.

18:15 - Portieri appartati nell'area di rigore, come di consueto, a svolgere una fase di riscaldamento tra passaggi e lanci lunghi.

18:10 - La squadra è scesa in campo. Inizia l'allenamento come al solito col gruppo scaglionato in due parti, ad eseguire due torelli in un quadrato sotto la tribuna che accoglie il pubblico, dal lato della bandierina.

Sta per scendere in campo la Fiorentina, sul manto dello stadio Curva Fiesole del Viola Park. Altra seduta a porte aperte, a partire dalle ore 18. Segui il live su FirenzeViola.it. In calce tutte le immagini raccolte dai nostri inviati a Bagno a Ripoli.