Dagli inviati Dal Viola Park: Colpani in ripresa, domani il test decisivo in vista dell'Inter

Fuori da ormai dieci giorni per un colpo alla caviglia subito in allenamento, Andrea Colpani sembra star meglio. Le notizie che arrivano dal Viola Park sono confortanti: il classe '99, protagonista di un avvio di stagione con poche luci e tante ombre, potrebbe essere a disposizione di Raffaele Palladino per il recupero di giovedì contro l'Inter. Solo domani però, quando il calciatore farà una sorta di provino in campo, si capirà se e per quanto potrà essere utilizzato Colpani nel match in programma giovedì sera al Franchi.