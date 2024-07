DAL V.PARK, Finisce tra gli applausi il 2º allenamento a porte aperte

Fonte: Dai nostri inviati al Viola Park Pietro Bettarini e Luciana Magistrato

19:05- La Fiorentina esce dal campo tra gli applausi e l'incitamento delle poche centinaia di tifosi presenti. Termina così l'allenamento odierno e anche il live di FirenzeViola.it. Restate connessi per tutti gli aggiornamenti.

19:00- Finisce il mini girone all'italiana delle partite 6 contro 6 con metà campo a disposizione. A vincere la squadra gialla con le casacche capitanata da Luca Ranieri. Adesso la squadra si è riunita insieme per effettuare lo stretching per sciogliere i muscoli.

18:30- Sule tribune ad assistere alla sessione di allenamento pomeridiana presente anche il Direttore Ferrari. La squadra è stata divisa in quattro squadre e verranno fatte due partitelle 6 contro 6 a metà campo con le porte grandi. Le quattro squadre sono: gialla, blu, bianca e gialla con le casacche e si affronteraano tutte in un mini girone all'italiana. Nella squadra gialla segna Kean e il pubblico sugli spalti lo applaude. Assenti Nzola, Ikone, Comuzzo, Dalle Mura, Pierozzi e Sabiri.

18:15- Dopo il torello di riscaldamento, la squadra è stata divisa in due gruppi. Disposti due campi piccoli con le porticine. L'esercitazione prevede l' uno contro uno e tiro in porta. Il primo è Kean contro Biraghi, l'attaccante è riuscito a segnare.

18.00- Palladino, lo staff e i giocatori riuniti in mezzo al campo per il discorso prima dell'allenamento. Squadra in cerchio per il classico torello di riscaldamento. Per ora poco pubblico presente sulle tribune, probabilmente dovuto al grande caldo di queste ore. Si contano circa 150 tifosi, ma dovrebbero salire con il passare dei minuti.

17.55- Lo staff e Raffaele Palladino sono già sul campo 'Curva Fiesole' e hanno finito di preparare il campo in vista della sessione di allenamento. Da pochi minuti, i giocatori sono passati dal campo intitolato a Davide Astori ricevendo gli applausi dei bambini e ragazzi presenti al campo per i giochi. Dodo e Kean tra i più acclamati.

A minuti, sul prato dello stadio Curva Fiesole del Viola Park, andrà in scena il secondo allenamento a porte aperte di questo ritiro estivo della Fiorentina. Sono già svariate decine i tifosi che hanno prenotato il loro posto per assistere alla seduta, ai quali si sommeranno via via coloro che raggiungeranno il centro sportivo di Bagno a Ripoli last minute. Su FirenzeViola.it tutti gli aggiornamenti di questo seconda seduta a porte aperte. In fondo all'articolo foto e video a cura dei nostri inviati.