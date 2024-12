DAL FRANCHI, Sempre più verso il rinvio: la situazione

Momenti di panico assoluto al Franchi dopo il crollo in campo di Edoardo Bove che tiene tutti ancora col fiato sospeso. 30 minuti dopo l'interruzione della partita da parte dell'arbitro Doveri, le squadre non sono ancora rientrate in campo e tutto fa pensare al rinvio della sfida a data da destinarsi, visto lo stato emotivo di tutti i presenti. Il giocatore intanto è arrivato a Careggi e respira autonomamente anche se non avrebbe ancora ripreso conoscenza.