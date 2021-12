Buone nuove dal centro sportivo “Davide Astori”, dove la Fiorentina ha svolto l’allenamento quotidiano. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, è tornato in gruppo Erick Pulgar e c'è ottimismo per una sua convocazione in vista della partita di mercoledì pomeriggio contro l’Hellas Verona.