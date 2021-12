DAL CS, Pulgar, Castro e Drago ancora a parte

Si è appena concluso l’allenamento, In vista della gara di domenica contro il Bologna, di questa mattina, svolto all’interno dello stadio Artemio Franchi, per gli uomini di mister Vincenzo italiano. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione non hanno preso parte alla partitella Dragowski, Nastasic, Pulgar e Castrovill, restano quindi ancora da valutare le loro condizioni fisiche per la sfida del Dall’Ara.

Di seguito le foto e i video, realizzati dagli inviati di FirenzeViola, dei giocatori uscenti dallo stadio e rientranti al centro sportivo Davide Astori: