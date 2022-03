DAINELLI, Viola sulla strada giusta. Il Franchi...

Dario Dainelli, ex difensore della Fiorentina nonché ex dirigente viola, ha parlato del progetto vincitore per il restyiling dello stadio Artemio Franchi di Firenze: "Mi piace assolutamente. Sono poche immagini ma mi sembra veramente un bel progetto sia per lo stadio ma anche per l'area limitrofa di Campo di Marte. Anche le due colline con la vista su Firenze e l'Appennino mi sono piaciute molto. Oltre alla sostenibilità".

Uno stadio che guarda anche alla storia del Franchi e che rimane nella stessa zona di sempre, senza traslocare altrove.

"Dal mio punto di vista penso che quell'amarcord di aver vissuto tanti momenti lì, questa cosa del restyiling possa essere un connubio ideale. Uno stadio moderno con tutte le esigenze del pubblico nel 2022. Oltre al pubblico vicino al campo. Anche il ricordo di ciò che era è importante".

La Fiorentina si è un po' fermata?

"Sono pause fisiliologiche nel corso di una stagione. Sta facendo bene e penso che il cammino sia quello giusto".