DA CAREGGI, Arrivata la dirigenza con Pradè e Ferrari

Esattamente come ieri sera, tutto il mondo Fiorentina si sta riversando in quel di Careggi per stare al fianco di Edoardo Bove, ancora sotto osservazione presso la struttura ospedaliera di Firenze. In mattinata, dopo l'arrivo di diversi compagni di squadra oltre che dell'allenatore Palladino, si sono presentati anche i dirigenti del club. Daniele Pradè e Alessandro Ferrari, rispettivamente ds e dg della società viola, accompagnati dal dottor Luca Pengue del club viola, sono infatti all'interno dell'ospedale, pronti a sostenere il classe 2002 anche per la giornata di oggi.