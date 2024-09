D'AVERSA, Viola una big: grande soddisfazione per il pari

Fonte: dallo stadio Castellani - Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, ha parlato così dalla sala stampa dello stadio Castellani al termine del pareggio per 0-0 con la Fiorentina: “Due volte siamo andati vicini al gol, soprattutto con Colombo e Pezzella. Ma tante situazioni in rapartenza le abbiamo buttate via per imprecisione. Ho visto una bella partita da parte di ragazzi che volevano vincere la partita sapendo l’importanza della gara soprattutto per i nostri tifosi: non siamo riusciti a vincere ma ho poco da rimproverare ai miei calciatori”.

Si sarebbe aspettato di avere 10 punti in questa fase di campionato?

“Si lavora sempre per fare il meglio possibile… lavoriamo sempre per ottenere il meglio ma non dobbiamo mai far calare l’attenzione. Guai a pensare che possiamo volare. La Fiorentina è una squadra fortissima, credo che sia quella dopo Juventus e Napoli che si è mossa meglio sul mercato”.

Le è piaciuta la compattezza della squadra nel primo tempo? Come nascono, poi, gli inserimenti di Ekong e Pellegri?

“La Fiorentina aveva fatto dei cambi per aumentare il potenziale offensivo e dunque anche noi abbiamo fatto una serie di valutazioni ed ecco spiegati gli ingressi di Ekong e Pellegri. Rispetto alla prima domanda, io chiedo sempre ai miei giocatori di giocare con coraggio anche in fase difensiva. Certo, la volontà era quella di vincere la partita ma dobbiamo fare i conti anche con chi abbiamo davanti”.

Goglichidze è il simbolo dell'Empoli che verrà?

"Questa società crede molto nei giocatori giovani e forti e in tal senso la prova del georgiano dà seguito a questo volere. Ma anche gli italiani si sono mossi bene: da Viti a Pezzella, che ha fatto i suoi anni migliori con me".

Non poteva esserci spazio per Maleh?

"No, ha avuto problemi anche ieri in rifinitura: abbiamo scelto di non rischiarlo"