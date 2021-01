CS, Ag. Kouame lascia Campini. Seduta finita

Aggiornamento dal Centro Sportivo Davide Astori: come riportato dagli inviati di FirenzeViola.it, l'agente di Kouamè, Michelangelo Minieri, ha appena lasciato il Centro Sportivo. Per adesso non sono trapelate informazioni sulla sua visita ai Campini e sulle novità di mercato che riguardano il suo assistito. Le parti si sono aggiornati anche su Maleh, in dirittura di arrivo. Nel frattempo l'allenamento della squadra si è appena concluso, con i primi giocatori viola che hanno già abbandonato il CS.