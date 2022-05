CONTI, Torreira? Non mi preoccupa, pure Vlahovic...

Il conduttore Carlo Conti, noto tifoso della Fiorentina, ha parlato ai media presenti al ventennale della Fondazione Niccolò Galli: "Sono amico di Giovanni Galli e della sua famiglia, ho un ricordo fortissimo di Niccolò, un ragazzetto che veniva a vedermi ad Aria Fresca. Bello che continui ancora a vivere grazie a questa fondazione".

Contento della Fiorentina?

"Felicissimo. E bello che la coppa sia stata vinta da una squadra italiana, speriamo di poterci ripetere nella prossima noi della Fiorentina. Siamo tornati tra le prime sette, dove dobbiamo stare e la squadra merita. Bravi tutti, è un successo di tutti".

Preoccupato per Torreira?

"No, non lo sono. A gennaio è andato via un certo attaccante che prima aveva fatto tanti gol e poi meno (Vlahovic, ndr)... La squadra resta, i giocatori cambiano".

Un fioretto in caso di vittoria?

"No, no, c'è tempo".

Soddisfatto di Italiano?

"Ha fatto parlare a tutti la stessa lingua con carica e energia. Anche lui sta crescendo".

Come le è parso Commisso?

"Il presidente mette il denaro e deve far quadrare i conti, non si può pensare che venga a spendere e spandere. Speriamo possa fare belle cose a Firenze, mi pare sulla strada giusta".