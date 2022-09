COMMISSO, Resterà a Firenze per un altro mese

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è arrivato al centro sportivo "Davide Astori" proprio in questi minuti per stare vicino alla squadra alla vigilia del delicato incontro di campionato contro la Juventus. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il patron italoamericano si fermerà nel capoluogo toscano per un altro mese.