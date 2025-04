Dagli inviati Chivu soddisfatto: "Venire qui e far punti non è facile: squadra ha dato l'anima"

Christian Chivu, allenatore del Parma, ha preso la parola dalla sala stampa del Franchi nel post partita del match pareggiato per 0-0 contro la Fiorentina: “La realtà del campo ci dice che il pari è il risultato giusto ma abbiamo avuto un buon approccio e abbiamo creato molto, anche se nei primi minuti non abbiamo concretizzato quanto creato. La Viola ha giocatori che ti possono mettere in difficoltà e non è un caso che qui abbiano perso Juve, Inter e Milan. Noi abbiamo provato a fare cambi anche più offensivi nella ripresa”.

A livello mentale questo pari quanto vi aiuta?

“Sulla carta tanto, poi vedremo. Di sicuro fare questi punti con Inter e Fiorentina non è facile per nessuno. I ragazzi hanno dato l’anima, hanno fatto sacrifici. A livello di gioco i ragazzi hanno fatto bene, c’è poco da dire”.

È mancata la lucidità nell’ultimo passaggio?

“Non solo, bisogna saper giocare bene ma anche sporco: la squadra deve capire i momenti della partita”.

Il sistema nuovo le piace per come sta rendendo?

“Era un po’ nei nostri piani quella di cambiare… abbiamo affrontato tre squadre di fila con un modulo che prevede i quinti di centrocampo. Siamo consapevoli ora di avere un’alternativa per affrontare le prossime partite”.

Il non prendere gol vi sta aiutando mentalmente?

“Spero… il difensore preferisce sempre avere qualcuno attorno a sé, senza essere troppo solo”.

Ma alla fine è rammaricato per il pareggio?

"Col senno del poi è facile parlare... ma alla fine ti devi prendere quello che racconta il campo: certo, noi volevamo venire qui a vincere e ci abbiamo provato. Dobbiamo capire i momenti della partita, sempre. Ci prendiamo un punto e va bene. Siamo a metà aprile e va bene".