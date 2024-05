CHIQUINHO, Giochiamo in casa ma ACF sarà preparata

Chiquinho, centrocampista dell'Olympiacos, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Conference League in programma per domani sera alla OPAP Arena di Atene. Ecco le sue parole:

Qual è l'elemento più importante da mettere in campo domani sera?

"Cercheremo di fare la partita fin dal fischio d'inizio. Abbiamo la nostra idea di gioco e cercheremo di mettere in campo la stessa energia vista contro l'Aston Villa. Domani sera sappiamo che sarà una partita diversa, contro una squadra forte, ma abbiamo un'identità e cercheremo di metterla in campo per vincere".

Vi sentite avvantaggiati dal fatto che giocherete in Grecia?

"Giochiamo in casa, ad Atene, ma anche la Fiorentina si sarà preparata per giocare questa partita. Avremo i nostri tifosi qui e questo sarà l'unico piccolo vantaggio".