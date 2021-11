CASO BECCAGLIA, Cardinaletti: "Uomini, parlatene"

Così Giorgia Cardinaletti, giornalista Rai, ha parlato dal palco del Trofeo Mastrelli in merito all'episodio di molestie ai danni della giornalista Greta Beccaglia fuori dal Castellani sabato scorso: "Quanto ancora dobbiamo accettare? Vorrei che fossero sempre più gli uomini a parlare di questi episodi. La collega è stata encomiabile, rimanendo calma: da donna dico che non sai come puoi reagire, da parte mia solidarietà per questo gesto di violenza. Non si può tollerare e accettare, è un abuso e una mancanza di rispetto. Pensate se la cosa fosse capitata a vostra moglie o vostra figlia, io sono molto arrabbiata".