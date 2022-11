CASINI, Ritiro al V. Park una crescita. Sulla sosta...

Francesco Casini, attuale sindaco di Bagno a Ripoli, presente al Tuscany Hall per l'evento sugli Stati Generali delle Società Sportive, ha parlato ai media presenti, tra cui RadioFirenzeViola.it. Queste le sue parole: "Faccio i complimenti a chi ha organizzato questo momento di confronto. Oggi è un momento difficile per le associazioni sportive, c'è il problema dei rincari complessivi che stanno mettendo a rischio queste ultime. Servono risorse dal Governo e semplificazioni dagli enti locali".

Sul Viola Park?

"Il Viola Park è un valore aggiunto, non solo per Bagno a Ripoli ma anche per tutto il territorio fiorentino. La scelta di fare il ritiro estivo al Viola Park porterà crescita anche sotto il punto di vista economico per chi si occupa del settore riguardante il turismo. Ci dovremo far trovare pronti".

Quando sarà pronto il parcheggio?

"La gara per la realizzazione è già in uscita, i tempi probabilmente non saranno compatibili ma non c'è il problema della sosta. Stiamo studiando i nuovi attraversamenti pedonali e le nuove linee degli autobus. Quello del parcheggio non sarà un problema".

Sulla tramvia?

"Verrà realizzata entro il 2026, mentre i lavori dovranno partire entro il 2023. Ora siamo a chiudere tutti gli aspetti prima di partire con questa opera".