CASAMONTI, Viola Park? Ansia ingiustificata

"Non ci sono nodi da sciogliere, ci sono punti da seguire. Dobbiamo fare quello che facciamo per tutti gli edifici, tutti i collaudi. Sono normali procedure - così ai nostri microfoni l'architetto Marco Casamonti, progettista del Viola Park, sulla situazione del nuovo centro sportivo della Fiorentina. Casamonti, reduce da un meeting con il sindaco di Bagno a Ripoli Casini ed il Dg viola Joe Barone ha anche rassicurato i tifosi sull'impegno profuso dalle parti in causa per aprire il prima possibile la struttura a tutti: "Capisco l'ansia di voler entrare, ma il cantiere è appena concluso ed è giusto e normale che ci sia questa fase. Ci siamo impegnando per mettere tutto a norma il prima possibile come dice il sindaco, tutti cerchiamo di non perdere tempo. In altri edifici se si perde un mese non succede niente, per la Fiorentina e per i tifosi questo tempo è importante. Il Viola Park lo stiamo già vivendo ed è bellissimo. C'è realismo perché il centro è in funzione. Ora c'è da seguire l'iter amministrativo per quanto riguarda i due mini-stadi. Poi c'è anche il periodo delle ferie che non gioca a nostro favore. Ma con calma e collaborazione speriamo di concludere questo normale iter in un tempo più breve di quanto ci aspettavamo.

Una data utile? I lavori sono finiti. Stiamo finendo le opere esterne e queste pensiamo saranno finite entro il periodo di agosto grazie agli operai che lavoreranno anche a ferragosto. Il centro è finito ed abitato, i giocatori ed il mister sono contenti. L'ansia è comprensibile ma allo stesso tempo ingiustificata per le procedure. Bisogna essere rispettosi di tutte le norme":