CARBONI, De Gea miglior portiere della A. Lo Scudetto...

Fonte: dai nostri inviati Luciana Magistrato e Lorenzo Marucci

FirenzeViola.it

Amedeo Carboni, dirigente sportivo ed ex giocatore tra le altre di Roma e Valencia, ha parlato alla serata ‘Campioni - primi sul campo, primi nel cuore’ e, tra i vari temi trattati con i media presenti, ha detto la sua su David De Gea: “Sulla qualità del portiere c’è poco da dire. Sicuramente ha trovato un ambiente giusto per lui perché gli ultimi anni di Manchester sono stati duri. Ad oggi è forse il giocatore più decisivo. Se è il portiere più forte del campionato? Assolutamente sì, senza dubbi”.

Fiorentina tagliata fuori per lo Scudetto?

“È una speranza come lo fu per Ranieri al Leicester ma non sarà facile stare davanti a Napoli, Inter, Juve. In questo momento però è una squadra importante ed è seconda con merito, trovando giocatori che stanno rendendo al massimo come De Gea e Kean”.

Le piace Palladino?

"All'inizio ci sono state un po' di critiche ma quando si cambia un allenatore dopo tanti anni non è facile inculcare nuove idee ai giocatori. Bisogna sempre dare almeno 10 partite agli allenatori e la Fiorentina ha fatto bene a crederci".

Come si supera la delusione di due finali europee perse?

"Il mese successivo è molto dura ma con il tempo ti ricordi che è uno sport: qualche volta è duro e qualche altra volta è bello".