CANNAVARO, Lucca ha grandi margini. Palladino...

Fonte: dai nostri inviati Andrea Giannattasio, Luciana Magistrato e Ludovico Mauro

L'ex difensore pallone d'oro, ora allenatore, Fabio Cannavaro, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola presenti alla 28°edizione del premio "Fair Play Menarini": "Mi fa piacere ricervere questo premio ed essere ricordato ancora oggi per certi valori"

Sulla Nazionale: "Siamo tutti delusi perché non ci ha fatto appassionare alla manifestazione. Sono anni ormai che succede questo ma finché qualcosa non cambia ci ricordiamo di essere italiani soltanto quando non andiamo ai mondiali o usciamo in questo modo. I nostri giovani fanno fatica a crescere. Nei settori giovanili ci sono troppi stranieri? Non so, non sono nel settore. Certamente qualcosa non funziona, visto che non facciamo una fase finale di un Mondiale dal 2006".

Sulla scelta di Palladino: "Ha dimostrato già a Monza di avere qualità. Troverà un ambiente importante, al Viola Park di cui sono stato ospite quest'oggi. E' una struttura dalla quale non vorresti mai andare via".

Su Lucca: "E' un giocatore che ha fatto il primo campionato in Serie A da titolare. Ha margini di crescita e che nei prossimi anni potrà crescere".