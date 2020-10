CALLEJON, Mi piace la Fiorentina. Chiesa chi?

Appena atterrato a Firenze, l'esterno spagnolo Jose Maria Callejon si è intrattenuto con i media presenti, tra cui FirenzeViola.it, per qualche rapida dichiarazione. Ecco quanto ha detto: "Sono molto felice di essere qua, vengo con tanta voglia di far bene. Mi devo mettere a posto perché sono stato due mesi ad allenarmi da solo e questa sosta mi servirà per essere a posto la prossima settimana. Che cosa mi ha convinto? Mi piace la Fiorentina, mi piace Firenze, è una bellissima città. Sicuramente dopo Napoli stare ancora in Italia è importante sia per la mia famiglia, per le mie bimbe che per me. Ho tanta voglia di far bene per i tifosi e la società: sono molto contento. Eredità di Chiesa? Io sono Jose Callejon non Chiesa, lui è molto forte e dove andrà farà sicuramente molto bene. Io sono qua per fare il mio lavoro e dare felicità ai tifosi".