ÇALIMBAY (SIVASSPOR), Guai a schiacciarci troppo

Alla vigilia della sfida di Conference League contro la Fiorentina, valida per gli ottavi di finale d'andata, presso la sala stampa dello stadio Artemio Franchi ha preso la parola il tecnico del Sivasspor Riza Çalimbay. Ecco le sue dichiarazioni: "Siamo coscienti che la partita di domani sarà molto difficile, contro una squadra preparata. In questo torneo tutte le formazioni sono organizzate a questo punto della competizione. Ci servirà tanta disciplina anche se siamo coscienti che siamo arrivati qua come leader del nostro raggruppamento e questo per noi può essere un vantaggio".

Su come cambia la strategia della squadra in trasferta: "Dovremo utilizzare tanta compattezza e attenzione: quello da non fare è rimanere schiacciati in difesa e subire l'offensiva dei nostri avversari".

Sulle differenze tra Conference League e Super Lig: "Dobbiamo dare il massimo in entrambe le competizioni, anche se abbiamo spesso 36-38 ore per recuperare fisicamente dopo ogni partite. Il terremoto ha avuto un impatto psicologico negativo su di noi. Il nostro obiettivo è anche la Coppa di Turchia ma per potare avanti tutte le competizioni serve avere una rosa lunga".

Se c'è un giocatore della Fiorentina che teme particolarmente: "Non abbiamo paura di singoli giocatori ma della partita in sé. I mediani e gli esterni dei viola sono molto forti. Il Sivasspor ha un budget molto basso... certo vincere contro il Braga non è stato banale per cui dovremo sicuramente fare molta attenzione ai viola".