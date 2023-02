CALCIO STORICO, Pierguidi: "Ecco l'orario del Corteo"

Al Museo del Calcio di Coverciano ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione della partita, in programma venerdì 17, tra ex calcianti a favore dell’Associazione Tumori Toscana.

Michele Pierguidi (presidente Calcio Storico): “Oggi siamo tutti contenti e orgogliosi, riprendiamo la partita dell’Assedio dopo tanti anni con grande entusiasmo. La partita metterà insieme tanti calcianti che hanno onorato la piazza: l’importanza è dunque molteplice, tra cui il fatto che l’organizzazione è del Comune. Mi pare ci sia un bel clima di collaborazione, a cominciare dalle sedi dei colori dove i calcinati si allenano. Mi fa molto piacere che ci sia l’ATT. Spero che i fiorentini vengano in tanti, perché la piazza (Santa Croce, ndr) sarà ancora più bella con lo spettacolo dei calcianti e dei colori. Giocheranno anche calcianti recenti e non solo del passato. Il Corteo partirà alle 13:30 dal Palagio di Parte Guelfa, abbiamo avuto anche il permesso di entrare nella Basilica di Santa Croce”.

Alessandro Augier (presidente Associazione 50 Minuti): “Volevo sottolineare che ci sarà una presenza di calcianti straordinaria, ottanta. Qualcuno viene da Ginevra per giocare venerdì… Sarà una partita tecnicamente fantastica, lo spettacolo sarà bellissima. Arriveremo verso le 14:30 in piazza Santa Croce, verrà fatta la benedizione davanti alla Basilica. Ci saranno i volontari che raccoglieranno le offerte, sono contento perché nonostante la fatica questo è il nostro scopo: fare beneficenza. I nostri calcianti hanno il cuore doro”.

Giuseppe Spinelli (presidente ATT): “Sono onorato a nome dell’ATT di poter continuare questa collaborazione. Il Calcio Storico fiorentino rappresenta la cultura di Firenze e questa è l’occasione per rafforzare il nostro rapporto. In questa città c’è un cuore grande che in altri luoghi non c’è. Noi curiamo a domicilio i malati di tumore gratuitamente e purtroppo, negli ultimi anni, l’età media dei malati si è abbassata. Il fine della partita è anche di poter contare sulla prestazione di una psicologa infantile che segua le situazioni di bambini piccoli che non possono essere seguiti dai genitori”.

Filippo Giovannelli (direttore del Corteo): “Il 17 febbraio è il punto di riferimento del gioco del Calcio Storico fiorentino, cioè parte tutto da questa data. La vera rievocazione è proprio quella. Io da sempre ho dato risalto a questo aspetto, tant’è che venerdì saremo oltre duecento personaggi in costume, mentre i calcianti saranno addirittura ottanta. Avremo tutti i gruppi del Corteo rappresentati, non sarà lo stesso organico delle partite di giugno però ogni volta che ci sarà caccia si sentirà lo sparo delle columbrina”.

