C.FIESOLE, Prima razzisti, ora sessisti: mai giornalisti

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, MERCATO VIOLA: SI RIACCENDE LA PISTA FARAGÒ Il mercato non muore mai e anche a meno di 50 giorni dall’apertura dalla sessione di gennaio la Fiorentina sta proseguendo nei suoi sondaggi su profili che potrebbero fare al caso dei viola a partire dalla seconda parte di campionato. Uno dei giocatori che - secondo... Il mercato non muore mai e anche a meno di 50 giorni dall’apertura dalla sessione di gennaio la Fiorentina sta proseguendo nei suoi sondaggi su profili che potrebbero fare al caso dei viola a partire dalla seconda parte di campionato. Uno dei giocatori che - secondo... NOTIZIE DI FV FIO-SAM 1-1, AL 24' ARRIVA IL PAREGGIO DI CALLEJON Al 23’ la Fiorentina trova il gol dell’1-1 con il primo gol in maglia viola in campionato di José Maria Callejon: splendida azione sulla sinistra di Riccardo Sottil che mette un pallone tagliato sul secondo palo con l’ex Napoli che deve solo spingere... Al 23’ la Fiorentina trova il gol dell’1-1 con il primo gol in maglia viola in campionato di José Maria Callejon: splendida azione sulla sinistra di Riccardo Sottil che mette un pallone tagliato sul secondo palo con l’ex Napoli che deve solo spingere... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 novembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi