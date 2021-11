BUSCÈ, Empoli eccezionale sabato. La Primavera...

L'ex centrocampista Antonio Busce', oggi allenatore dell'Empoli Primavera, ha così parlato ai media presenti a Montecatini in occasione della cerimonia del Premio Maestrelli: "Vincere lo Scudetto Primavera è stato motivo di grande orgoglio, eravamo partiti come sempre per mantenere la categoria. Affrontiamo ciò che ci viene in più con grande umiltà, la Youth League servirà per far crescere i ragazzi: l'obiettivo è portare tanti Ricci in prima squadra. Quando l'ho allenato al primo anno si vedeva che era un talento, con Corsi lo dicevamo sempre che era predestinato dall'età di 11-12 anni".

Il 9 dicembre la finale di Supercoppa.

"Con la Fiorentina è sempre una partita bella e particolare, cerchiamo di prepararla nel migliore dei modi ma prima abbiamo ancora due partite importanti. Poi vedremo come arriveremo".

Un bel bis di quanto fatto sabato dalla prima squadra?

"Eccezionali, vincere i derby è sempre qualcosa di particolare perché non sono partite come le altre".