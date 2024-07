BONOMI, Palladino può ripetersi anche a livelli più alti

Source: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Simone Bonomi, collaboratore di Calzona nella Slovacchia a Euro2024, era presente stasera a Siena per il Premio Briglia d'Oro e ha parlato ai media presenti, cominciando da un giudizio sul cammino fatto in Germania: "Direi che l'esperienza dell'Europeo per noi della Slovacchia è stata molto positiva, perché sulla carta nessuno ci dava credito. L'obiettivo era passare i gironi e l'abbiamo raggiunto. Poi siamo stati beffati all'ultimo minuto con l'Inghilterra, purtroppo Bellingham ha tirato fuori una rovesciata che ha ribaltato tutto, ma è stata un'esperienza molto soddisfacente. Chi vince gli Europei? Penso la Spagna".

David Hancko -difensore slovacco, ex Fiorentina, attualmente al Feyenoord ma oggetto del desiderio di tanti club - è un rimpianto per la Serie A?

"Oggi è facile dire di sì, ha tante qualità, peccato non le abbia mostrate a Firenze. Lui gioca molto bene da difensore centrale ma noi in Nazionale lo impieghiamo da terzino sinistro, per questo è la fortuna di ogni allenatore perché ha un grande rendimento in due ruoli".

Cosa ne pensa di Palladino, nuovo allenatore della Fiorentina?

"A Monza ha fatto un bel lavoro e penso possa replicare quanto fatto anche a Firenze, in una piazza dove le aspettative sono comunque più alte. Ha comunque tutte le carte per far bene".