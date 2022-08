BOLLINI A FV, Amatucci in crescita. E sui Viola...

Al termine dell'amichevole vinta per 3-0 contro l'Albania, il ct dell'Italia Under-19 Alberto Bollini ha preso la parola attraverso i media presenti, tra i quali Firenzeviola.it. Ecco le sue dichiarazioni: "Siamo al primo raduno, abbiamo svolto 5 allenamenti in un momento particolare della stagione. Abbiamo avuto tanti acciacchi... non mi era mai capitato, anche se il raduno di Tirrenia è andato bene".

Sulla gara contro l'Albania: "Prendo di buono il senso del gruppo, l'orgoglio e l'entusiasmo trasmesso ai compagni. L'avversario è stato spigoloso ma siamo stati bravi a segnare sui cross nel primo tempo".

Su Amatucci: "E' un buon giocatore, non potevamo cambiare 10 giocatori per cui tre giocatori hanno dovuto giocare 90'. E' un ragazzo molto geometrico, sa pulire il gioco. Sicuramente è in crescita".

Su Mancini jr: "Mi piace la sua spensieratezza. Quando senti le sirene dei club prestigiosi, alcuni ragazzi vanno in difficoltà invece lui è stato molto sereno".

Sugli italiani all'estero: "Abbiamo un grande scouting sempre attivo, oggi ha giocato un 2005 che gioca all'estero. Quando ci sono queste opportunità i ragazzi sfruttano al meglio queste opportunità".

Sulla prossima Serie A: "Questo è il momento della compattezza delle squadre, la condizione atletica avrà un ruolo importante. Sono legato a Fiorentina e Lazio, dove ho allenato nei settori giovanili, hanno idee chiare sull'impianto di gioco perché cercano un calcio moderno. Mi piacciono però anche il Milan e la Juve".