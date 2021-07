BIRAGHI, Oggi indosserà la fascia di capitano

In attesa di capire se German Pezzella resterà alla Fiorentina e se dunque continuerà ad avere i gradi di capitano, il giocatore che oggi contro l’Ostermünchen indosserà la fascia sarà Cristiano Biraghi. Sarà dunque il terzino sinistro il primo capitano (benché non in gara ufficiale ma solo in amichevole) dell’era Italiano in viola. Una soddisfazione non da poco per il difensore, tra i più longevi dell’attuale gruppo della Fiorentina.